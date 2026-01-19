JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Banjir Surut, Jalur Kereta Api di Pekalongan Bisa Dilintasi, Kecepatan Dibatasi

Banjir Surut, Jalur Kereta Api di Pekalongan Bisa Dilintasi, Kecepatan Dibatasi

Senin, 19 Januari 2026 – 15:40 WIB
Banjir Surut, Jalur Kereta Api di Pekalongan Bisa Dilintasi, Kecepatan Dibatasi - JPNN.com Jateng
Kondisi jalur rel antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi yang tergenang banjir, Senin (19/1/2026). (ANTARA/HO-KAI Daop Semarang)

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Jalur kereta api antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi, Jawa Tengah, kembali dapat dilintasi setelah banjir yang menggenangi wilayah Pekalongan berangsur surut, Senin (19/1) siang.

Meski demikian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih memberlakukan pembatasan kecepatan bagi kereta api yang melintas di jalur tersebut.

“Genangan sudah surut, ketinggian air sudah berada di bawah kepala rel,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif.

Baca Juga:

Menurut Luqman, kereta api yang melintas di jalur tersebut hanya diperbolehkan melaju dengan kecepatan maksimal 30 kilometer per jam demi menjaga keselamatan perjalanan.

Setelah surutnya genangan, KAI langsung melakukan percepatan normalisasi jalur rel. Fokus utama saat ini adalah memastikan kondisi rel kembali sesuai standar teknis sebelum operasional berjalan normal.

“Petugas melakukan langkah teknis untuk memperbaiki geometri rel atau mengembalikan posisi rel agar sesuai standar, baik dari sisi ketinggian, kelurusan, kemiringan, maupun kestabilan,” jelasnya.

Baca Juga:

Dia berharap upaya tersebut dapat segera memulihkan operasional perjalanan kereta api secara normal.

“KAI terus mempercepat normalisasi dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan perjalanan kereta api,” tegas Luqman.

Jalur kereta api antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi, Jawa Tengah, kembali dapat dilintasi setelah banjir berangsur surut.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   banjir pekalongan banjir jalur kereta api perjalanan kereta api Kereta Api KAI Daop 4 Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU