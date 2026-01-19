JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Hakim Tolak Eksepsi Bos Sritex, Kasus Dugaan Korupsi Kredit Rp1,3 Triliun Berlanjut

Hakim Tolak Eksepsi Bos Sritex, Kasus Dugaan Korupsi Kredit Rp1,3 Triliun Berlanjut

Senin, 19 Januari 2026 – 15:50 WIB
Hakim Tolak Eksepsi Bos Sritex, Kasus Dugaan Korupsi Kredit Rp1,3 Triliun Berlanjut - JPNN.com Jateng
Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto (kiri) dan Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto (kanan) saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (19/1/2026). (ANTARA/I.C. Senjaya)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit.

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Rommel Franciskus Tampubolon dalam sidang di Semarang, Senin (19/1).

“Menolak keberatan terdakwa atas dakwaan penuntut umum. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara,” kata Rommel saat membacakan amar putusan.

Baca Juga:

Majelis hakim menilai dakwaan yang disusun penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keberatan yang diajukan para terdakwa dinilai telah masuk ke dalam pokok perkara.

“Majelis tidak menanggapi pokok perkara yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa,” ujar Rommel.

Hakim menjelaskan, seluruh materi keberatan yang disampaikan terdakwa harus dibuktikan dalam persidangan guna membuat terang perkara yang didakwakan.

Baca Juga:

Atas putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi pada sidang selanjutnya.

Dalam perkara ini, Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto didakwa terlibat dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada perusahaan tekstil tersebut yang kini telah dinyatakan pailit.

Hakim Tipikor Semarang menolak eksepsi dua bos Sritex. Kasus dugaan korupsi kredit Rp1,3 triliun resmi berlanjut ke tahap pembuktian.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   sritex Kasus Korupsi kredit pt sritex bos sritex pengadilan tipikor semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU