Konon Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK, Ini Kasusnya

jateng.jpnn.com, PATI - Bupati Pati Sudewo dikabarkan sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polres Kudus, Jawa Tengah pada Senin (19/1).

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini diperiksa terkait dugaan kasus pengisian jabatan perangkat desa (perades) 2024 di Kabupaten Pati. Informasi ini beredar di layanan perpesanan WhatsApp grup.

Dalam kabar tersebut, selain Sudewo, KPK juga memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dipermades) Kabupaten Pati Tri Haryama dan Camat Jaken Tri Agung Setiawan serta sejumlah kepala desa (kades).

Namun, Camat Jaken disebut diperiksa di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dan Pj Sekda Pati Teguh Widiatmoko menutup diri saat dimintai konfirmasi oleh awak media.

Ajudan Bupati Pati Sudewo bernama Raihan menyebut atasannya sedang berada di luar kota. Namun, Raihan enggan menjelaskan keberadaan eks Anggota DPR RI itu di Kabupaten Kudus.

"Saat ini (Bupati Pati Sudewo, red) sedang di luar kota. Kami belum bisa memberikan keterangan," kata Raihan.

Sementara itu, Pendapa Kantor Bupati Pati juga tampak sepi dari biasanya. Mobil dinas Bupati Pati Sudewo K 1 A tampak terparkir di halaman Pendapa Kabupaten Pati.