Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Bupati Pati Sudewo (SDW) adalah satu di antara orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan klarifikasi mengenai perkembangan operasi tersebut. Sudewo saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW," kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (19/1).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan proses pemeriksaan terhadap orang tersebut sedang berlangsung secara mendalam.

"Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus," ujarnya.

Konfirmasi ini melanjutkan informasi sebelumnya mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kabupaten Pati.

Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut masih mendalami kasus dan memeriksa sejumlah pihak lain yang juga diamankan dalam operasi yang sama.

Dugaan kasus yang menjerat Sudewo adalah jual beli jabatan pada pengisian jabatan perangkat desa (perades) tahun 2024 di Kabupaten Pati.