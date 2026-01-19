Banjir Pati Tak Kunjung Surut, Lanal Semarang Terjunkan Prajurit dan Bantuan Logistik

jateng.jpnn.com, PATI - Banjir masih melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Air bah ini akibat luapan Sungai Silugonggo yang diperparah oleh tingginya intensitas curah hujan pada Minggu (11/1).

Pangkalan TNI AL Semarang (Lanal Semarang) menerjunkan prajurit dan pengerahan peralatan pendukung untuk membantu masyarakat terdampak.

Selain membantu evakuasi warga, Lanal Semarang juga turut mendistribusikan bantuan logistik berupa makanan, air bersih, perlengkapan kebutuhan dasar, serta obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak banjir.

Komandan Lanal Semarang Kolonel Mar Sabprowanto menjelaskan dukungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Kami akan terus berada di lokasi hingga kondisi membaik dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas normalnya,” ujar Kolonel Sabprowanto, Senin (19/1).

Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, mengikuti arahan dari pihak berwenang, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan tinggi muka air mengingat kondisi cuaca yang masih tidak menentu.

“Tidak hanya menjaga keamanan wilayah perairan, TNI AL juga berperan aktif dalam penanganan bencana serta memberikan bantuan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. (ink/jpnn)