12 Musisi Lolos ke Bintang Muda Lokananta Vol. 2

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Program pencarian bakat musik nasional Bintang Muda Lokananta (BML) Vol. 2 resmi mengumumkan 12 peserta terpilih yang siap melanjutkan perjalanan kreatif mereka melalui rangkaian Lokananta Studio Gigs.

Program ini menjadi ruang strategis bagi musisi muda lintas genre dari berbagai daerah untuk menampilkan karya sekaligus mengasah kapasitas profesional mereka di ekosistem musik nasional.

Melanjutkan kesuksesan edisi pertama, Bintang Muda Lokananta Vol. 2 kembali digelar melalui kolaborasi Lokananta Records bersama PT Danareksa (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

BML Vol. 2 juga menjadi bagian dari keberlanjutan revitalisasi Lokananta melalui pendekatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) di bidang pendidikan.

Selain proses kurasi, juga mencakup penampilan di Lokananta Studio Gigs, workshop dan mentoring, rekaman album kompilasi Bintang Muda Lokananta Vol. 2 di Studio Lokananta, showcase atau album release party hingga tur promosi.

Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di Lokananta Surakarta, disertai rilis digital dan fisik dalam format kaset pita, serta tur promosi ke sejumlah kota.

Dari total 256 band dan solois yang mendaftar, terpilih 12 peserta dengan latar belakang dan warna musik yang beragam, mulai dari pop, metal hingga eksperimental.

Kedua belas peserta tersebut adalah Alceena Inside (Yogyakarta), Tuan Sendiri (Bandung), Mesin Waktu (Sidoarjo), Barmy Blokes (Surakarta), Pajamas Boy (Sragen), Gardenia (Banjarnegara), Beverlyline (Semarang), Deem (Jakarta), Drewgon (Maluku Utara), Tardigrada (Palu), Tama Yuri (Singkawang), serta We’re All Gonna Make It (Yogyakarta).