Satu Pendaki Hilang di Bukit Mongkrang Karanganyar

jateng.jpnn.com, KARANGANYAR - Seorang pendaki dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Bukit Mongkrang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Hingga Senin (19/1), tim SAR gabungan masih melakukan pencarian intensif terhadap korban.

Pendaki tersebut diketahui bernama Yasid Ahmad Firdaus (26), warga Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Dia dilaporkan tidak kembali ke basecamp sejak Minggu (18/1) siang setelah terpisah dari rombongannya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan telah mengerahkan enam search and rescue unit (SRU) untuk melakukan pencarian

“Pencarian kami mulai pukul 09.00 WIB dengan melibatkan enam SRU,” kata Hendro saat dikonfirmasi, Senin (19/1).

Seiring dengan proses pencarian tersebut, jalur pendakian Bukit Mongkrang dengan ketinggian 2194 MDPL itu ditutup sementara demi kelancaran operasi SAR dan keselamatan pendaki lainnya.

“Pendakian Bukit Mongkrang kami tutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujarnya.