Respons Gerindra Soal Bupati Pati Kena OTT KPK: Tunggu Hasil Pemeriksaan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono merespons tertangkapnya sang kader yang juga Bupati Pati Sudewo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sudaryono menyatakan masih menunggu hasil resmi pemeriksaan yang dilakukan KPK terkait penangkapan tersebut.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Senin (19/1).

Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK

Dia menyatakan asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan hingga ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, semua pihak perlu bersikap bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Meski demikian, Sudaryono menegaskan Partai Gerindra akan selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil.

Wakil Menteri Pertanian itu berharap proses hukum yang berjalan dapat berlangsung lancar tanpa intervensi dari pihak mana pun.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK demi menjaga kepercayaan publik dan muruah hukum di Indonesia,” tuturnya.