KPK Benarkan Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT, Diperiksa Intensif di Polres Kudus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Bupati Pati Sudewo (SDW) termasuk pihak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan informasi tersebut dan menyatakan Sudewo kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (19/1).

Menurut Budi, pemeriksaan masih berlangsung dan dilakukan secara mendalam oleh tim penyidik KPK.

“Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ujarnya.

OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa (perades) pada 2024 di Kabupaten Pati. KPK masih mendalami konstruksi perkara dan memeriksa sejumlah pihak lain yang turut diamankan.

Selain Sudewo, penyidik KPK juga memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dipermades) Kabupaten Pati Tri Haryama, Camat Jaken Tri Agung Setiawan, serta sejumlah kepala desa. Informasi yang beredar menyebut Camat Jaken diperiksa terpisah di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang.

Sebelumnya, suasana Pendapa Kabupaten Pati tampak lebih sepi dari biasanya. Mobil dinas Bupati Pati bernomor polisi K 1 A terlihat terparkir di halaman pendapa.