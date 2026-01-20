Gerindra Masih Tunggu Hasil Resmi Pemeriksaan OTT Bupati Pati Sudewo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bupati Pati Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1). Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu diduga terlibat praktik jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati pada 2024.

Menanggapi hal tersebut, Partai Gerindra menyatakan masih menunggu hasil resmi pemeriksaan yang dilakukan KPK.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono dalam keterangannya, Senin (19/1) malam.

Sudaryono menyatakan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dia mengimbau semua pihak agar bersikap bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, Sudaryono menegaskan Partai Gerindra tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil.

Wakil Menteri Pertanian itu berharap proses hukum dapat berjalan lancar tanpa intervensi dari pihak mana pun.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK demi menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum di Indonesia,” tuturnya.