Pemprov Jateng Tunggu Pernyataan Resmi KPK soal OTT Bupati Pati Sudewo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) merespons Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) yang menjerat Bupati Pati Sudewo.

Wakil Gubernur Jateng menyatakan masih menunggu pengumuman resmi dari KPK sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Lelaki yang karib disapa Gus Yasin itu baru mengetahui informasi OTT tersebut melalui pemberitaan media.

“Ya, kami baru mendengar lewat media bahwa ada OTT Bupati Pati (Sudewo, red). Kami sama-sama menunggu bagaimana nanti penjelasan resmi dari KPK,” ujar Gus Yasin di Wisma Perdamaian Semarang, Selasa (20/1).

Pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan berspekulasi sebelum ada pengumuman resmi dari lembaga antirasuah tersebut.

“Saat ini belum diumumkan oleh KPK. Kami masih menunggu semuanya. Kami hormati proses-proses itu. Kami tidak bisa mengambil langkah apa pun selama belum ada pengumuman resmi dari KPK,” katanya.

Meski demikian, Gus Yasin memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan normal.

Dia menyebut Pemprov Jateng juga terus memantau situasi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.