Banjir Surut, Jalur Kereta Api Bisa Dilintasi, Tetapi 2 Perjalanan KA Masih Dibatalkan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih membatalkan perjalanan dua kereta api meskipun jalur rel di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, yang sebelumnya terendam banjir sudah kembali bisa dilalui pada Selasa (20/1).

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan hingga kini petugas masih melakukan proses normalisasi jalur rel antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi agar operasional perjalanan kereta api dapat kembali normal.

“Petugas masih berupaya melakukan normalisasi jalur rel antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi agar perjalanan segera normal,” ujar Luqman.

Dua kereta api yang perjalanannya masih dibatalkan masing-masing adalah KA Sembrani dan KA Argo Bromo Anggrek dengan relasi Surabaya–Jakarta. Kedua KA tersebut melintas di jalur utara Jawa Tengah dan berhenti di sejumlah stasiun wilayah Daop 4 Semarang.

Luqman menjelaskan, meskipun genangan banjir di jalur rel Pekalongan–Sragi telah surut sejak Senin (19/1/2026) siang, kereta yang melintas di lintasan tersebut masih diberlakukan pembatasan kecepatan.

“Hingga hari ini, kereta yang melintas masih dibatasi dengan kecepatan maksimal 40 kilometer per jam,” jelasnya.

Pembatasan tersebut dilakukan karena petugas masih melakukan pemantauan intensif serta penanganan lanjutan guna memastikan kondisi dan stabilitas prasarana rel yang sebelumnya terendam banjir benar-benar aman.

Menurut Luqman, keselamatan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama KAI dalam proses pemulihan jalur terdampak banjir.