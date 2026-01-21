BMKG Warning Pantura Jateng, Hujan Lebat Berpotensi Picu Banjir Besar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi menetapkan status siaga hujan lebat di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah pada Dasarian III Januari 2026.

Penetapan ini menyusul potensi curah hujan tinggi yang diperkirakan mencapai 200–300 milimeter per dasarian.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan status siaga tersebut merupakan peringatan dini tertinggi dalam skema Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi (PDCHT).

“Status siaga ini perlu diantisipasi bersama karena berpotensi menimbulkan dampak serius,” kata Teguh, Rabu (21/1).

BMKG mencatat, wilayah yang masuk status siaga pada periode 21-31 Januari 2026 meliputi Kabupaten Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Demak, Kudus, Jepara, serta Kota Pekalongan.

Tak hanya itu, BMKG juga menetapkan status waspada untuk sejumlah daerah lain di Jawa Tengah dengan potensi curah hujan 150–200 milimeter per dasarian.

Daerah berstatus waspada tersebut mencakup Kabupaten Brebes, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Purworejo, Temanggung, Magelang, Kendal, Semarang, Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri.

Sementara untuk wilayah perkotaan, status waspada berlaku di Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta.