Puskesmas di Semarang Dibangun di Belakang TPS, Warga: Bau Banget

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pegandan di Jalan Lamongan Raya, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah menuai sorotan warga lantaran lokasinya berada tepat di belakang Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Puskesmas Pegandan berlokasi tak jauh dari SMP Negeri 13 Semarang. Dari jalan, keberadaan puskesmas nyaris tertutup oleh TPS. Seolah tidak ada bangunan fasilitas kesehatan tersebut.

Seorang warga setempat, Budi Prasetyo mengeluhkan bau sampah yang kerap tercium dari TPS tersebut. Menurutnya, aroma tidak sedap makin menyengat saat hujan turun.

“Bau banget, sangat mengganggu. Apalagi kalau hujan, tambah menyengat. Tidak baik untuk kesehatan juga,” kata Budi kepada JPNN.com, Rabu (21/1).

Dia menyayangkan pembangunan puskesmas dilakukan sementara TPS masih berdiri di lokasi tersebut. Menurutnya, semestinya TPS dibongkar terlebih dahulu sebelum Puskesmas Pegandan itu beroperasi.

Budi juga menyoroti waktu pembongkaran TPS yang baru dilakukan setelah Puskesmas Pegandan diresmikan pada Senin (19/1/2026). Padahal, puskesmas tersebut merupakan bangunan relokasi dari lokasi lama di ujung Jalan Lamongan Raya.

“Saya heran kenapa TPS ini baru dibongkar setelah puskesmas diresmikan pada Senin, 19 Januari 2026 kemarin,” ujarnya.

Terpisah, Camat Gajahmungkur Puput Widhiatmoko Hadinugroho menjelaskan bahwa pembongkaran TPS memang telah direncanakan sejak awal. TPS tersebut, kata dia, akan dipindahkan demi menciptakan lingkungan puskesmas yang bersih, steril, dan nyaman.