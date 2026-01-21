JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Puskesmas di Semarang Dibangun di Belakang TPS, Warga: Bau Banget

Puskesmas di Semarang Dibangun di Belakang TPS, Warga: Bau Banget

Rabu, 21 Januari 2026 – 15:10 WIB
Puskesmas di Semarang Dibangun di Belakang TPS, Warga: Bau Banget - JPNN.com Jateng
Puskesmas Pegandan dibangun di belakang Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Jalan Lamongan Raya, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pegandan di Jalan Lamongan Raya, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah menuai sorotan warga lantaran lokasinya berada tepat di belakang Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Puskesmas Pegandan berlokasi tak jauh dari SMP Negeri 13 Semarang. Dari jalan, keberadaan puskesmas nyaris tertutup oleh TPS. Seolah tidak ada bangunan fasilitas kesehatan tersebut.

Seorang warga setempat, Budi Prasetyo mengeluhkan bau sampah yang kerap tercium dari TPS tersebut. Menurutnya, aroma tidak sedap makin menyengat saat hujan turun.

Baca Juga:

“Bau banget, sangat mengganggu. Apalagi kalau hujan, tambah menyengat. Tidak baik untuk kesehatan juga,” kata Budi kepada JPNN.com, Rabu (21/1).

Dia menyayangkan pembangunan puskesmas dilakukan sementara TPS masih berdiri di lokasi tersebut. Menurutnya, semestinya TPS dibongkar terlebih dahulu sebelum Puskesmas Pegandan itu beroperasi.

Budi juga menyoroti waktu pembongkaran TPS yang baru dilakukan setelah Puskesmas Pegandan diresmikan pada Senin (19/1/2026). Padahal, puskesmas tersebut merupakan bangunan relokasi dari lokasi lama di ujung Jalan Lamongan Raya.

Baca Juga:

“Saya heran kenapa TPS ini baru dibongkar setelah puskesmas diresmikan pada Senin, 19 Januari 2026 kemarin,” ujarnya.

Terpisah, Camat Gajahmungkur Puput Widhiatmoko Hadinugroho menjelaskan bahwa pembongkaran TPS memang telah direncanakan sejak awal. TPS tersebut, kata dia, akan dipindahkan demi menciptakan lingkungan puskesmas yang bersih, steril, dan nyaman.

Warga mengeluhkan bau banget karena puskesmas di Semarang yang dibangun di belakang TPS.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang Puskesmas tempat pembuangan sampah puskesmas pegandan tps sampangan sampangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU