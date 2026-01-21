3 Napiter di Lapas Magelang Ikrar Setia NKRI, Ini Alasannya

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Tiga narapidana terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Magelang berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Rabu (21/1).

Ikrar yang berlangsung di Aula Saharjo Lapas Kelas IIA Magelang itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Ikrar tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Nomor PAS.4-PK.05.01-49 tertanggal 15 Januari 2026 tentang persetujuan pelaksanaan ikrar setia kepada NKRI terhadap tiga napiter di Lapas Kelas IIA Magelang.

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan naskah ikrar yang disaksikan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Magelang, serta Kementerian Agama Kota Magelang, dan disahkan oleh Kepala Lapas Kelas IIA Magelang.

Kemudian ditutup dengan penghormatan dan penciuman Bendera Merah Putih sebagai simbol kesetiaan kepada NKRI.

“Ikrar setia kepada NKRI ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen moral dan ideologis untuk kembali ke pangkuan NKRI serta menjalani kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah Mardi Santoso.

Dia menyoroti sinergi lintas instansi dalam mendukung pembinaan napiter, baik selama menjalani masa pidana maupun saat kembali ke tengah masyarakat.

Menurutnya, proses reintegrasi sosial, kata dia, perlu terus dikawal agar para napiter dapat menjadi pribadi yang produktif dan tidak kembali pada paham radikal.