Antar Anak Sekolah Lebih Aman & Ramah, Ini Solusi dari Bajaj Maxride

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Layanan transportasi Bajaj Maxride turut ambil bagian dalam kegiatan 'Gathering Kepala Sekolah SD se-Kelurahan Palebon, Kota Semarang' yang digelar Selasa (21/1).

Kegiatan ini menjadi ajang sosialisasi transportasi aman dan ramah anak, khususnya bagi siswa sekolah dasar.

Acara yang berlangsung di McDonald’s Majapahit tersebut dihadiri para kepala SD di wilayah Palebon. Dalam kegiatan ini, Max Auto melalui Bajaj Maxride hadir atas undangan panitia untuk menyampaikan materi edukasi sekaligus menghadirkan display unit Bajaj kepada peserta.

City Manager Semarang Maxride Siva Gesita mengatakan bahwa kehadiran Bajaj Maxride dalam forum pendidikan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mengenalkan alternatif transportasi yang aman, praktis, dan relevan dengan kebutuhan keluarga perkotaan.

“Bajaj Maxride kami perkenalkan sebagai solusi transportasi yang tidak hanya fleksibel, tetapi juga aman dan ramah untuk anak-anak, termasuk anak usia sekolah dasar,” ujar Siva.

Menurutnya, pengalaman operasional Maxride di sejumlah kota, salah satunya Yogyakarta, menunjukkan bahwa layanan Bajaj cukup banyak dimanfaatkan orang tua untuk mengantar dan menjemput anak sekolah melalui aplikasi Maxride.

“Melalui aplikasi, orang tua bisa memesan Bajaj dengan lebih praktis. Anak dijemput oleh driver, sementara orang tua tetap bisa memantau perjalanan secara real-time melalui fitur pelacakan lokasi,” jelasnya.

Siva menambahkan, fitur pemantauan ini memberi rasa aman bagi orang tua, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan atau aktivitas lain.