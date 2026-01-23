Geledah Rumah Dinas Bupati Pati Sudewo, KPK Bawa Dua Koper Besar & Satu Dus Dokumen

jateng.jpnn.com, PATI - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Pati Sudewo yang berada satu kompleks dengan Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (22/1).

Seusai penggeledahan, penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti yang dimasukkan ke dalam dua koper besar serta satu dus bekas air mineral berisi dokumen.

Pantauan di lokasi, dua koper yang dibawa penyidik berwarna biru dan merah. Sementara dokumen-dokumen dimasukkan ke dalam dus air mineral yang tampak sudah tertutup rapat.

Saat dimintai keterangan terkait isi dokumen dan barang bukti yang disita, tak satu pun penyidik KPK bersedia memberikan komentar.

Asisten Perekonomian Setda Kabupaten Pati, Nasikun, mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan tersebut. Ia berdalih sedang mengikuti rapat kebencanaan.

“Saya rapat kebencanaan,” ujarnya singkat.

Hal serupa disampaikan seorang petugas kebersihan di Pendopo Kabupaten Pati.

Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti kehadiran empat mobil berwarna hitam yang datang ke area pendopo, meskipun sejak pukul 07.00 WIB dirinya sudah berada di lokasi untuk membersihkan lantai pendopo.