Trans Jateng Akan Buka Koridor Magelang-Temanggung pada 2027

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersiap memperluas layanan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng.

Koridor baru yang menghubungkan Magelang dan Temanggung, atau dikenal sebagai kawasan aglomerasi Gelangmanggung, ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pengembangan transportasi berbasis aglomerasi menjadi salah satu prioritas daerah. Menurutnya, kehadiran Trans Jateng Gelangmanggung tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga meringankan beban pengeluaran transportasi masyarakat.

“Kehadiran koridor baru ini diharapkan tidak hanya mendukung mobilitas harian masyarakat dan sektor pariwisata, tetapi juga menekan biaya transportasi warga,” ujarnya, Jumat (23/1).

Kawasan Gelangmanggung sendiri meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Koridor ini dirancang menjadi tulang punggung mobilitas warga di wilayah pegunungan yang selama ini bergantung pada kendaraan pribadi dan angkutan lokal terbatas.

Kepala Dinas Perhubungan Jateng Arief Djatmiko menjelaskan, koridor Magelang–Temanggung merupakan bagian dari sistem transportasi terintegrasi yang sedang disiapkan seiring pengembangan kawasan aglomerasi.

“Persiapan pengembangan aglomerasi ini diawali dengan membangun komitmen bersama untuk integrasi dan kolaborasi sistem transportasi, mulai dari sistem primer hingga kota dan desa,” katanya.

Komitmen tersebut telah dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Gubernur Ahmad Luthfi dengan para kepala daerah di wilayah Gelangmanggung. Langkah ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota setempat.