Tiket Kereta Api Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan, Begini Caranya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Masyarakat yang berencana mudik menggunakan kereta api pada Lebaran 2026 sudah dapat memesan tiket sejak sekarang.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka penjualan tiket secara bertahap melalui skema pemesanan H-45 yang dapat dipesan pada 25 Januari 2026 sudah berlaku untuk jadwal keberangkatan mulai 11 Maret 2026.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan jauh hari sekaligus mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa Angkutan Lebaran.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan skema H-45 merupakan strategi KAI dalam mengelola arus mobilitas penumpang agar lebih tertib dan terencana.

“Dengan sistem H-45, pelanggan memiliki waktu yang cukup untuk menyusun rencana perjalanan. Ini juga membantu KAI dalam mendistribusikan arus penumpang agar lebih merata selama masa Angkutan Lebaran,” ujar Luqman, Sabtu (24/1).

Dia mengimbau masyarakat agar melakukan pembelian tiket hanya melalui kanal resmi KAI, seperti aplikasi Access by KAI, laman booking.kai.id, Contact Center KAI 121, mitra penjualan resmi, serta online travel agent yang telah bekerja sama dengan KAI.

“Kami mengajak masyarakat untuk selalu membeli tiket melalui kanal resmi agar terhindar dari risiko penipuan maupun biaya tambahan yang tidak semestinya,” tutur Luqman. (ink/jpnn)