Banjir di Kudus Berangsur Surut, Pengungsi Mulai Pulang ke Rumah

jateng.jpnn.com, KUDUS - Kondisi banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai menunjukkan perkembangan positif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mencatat genangan air di seluruh wilayah terdampak kini berangsur surut, sehingga para pengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus Eko Hari Djatmiko mengatakan jumlah pengungsi terus mengalami penurunan signifikan dalam dua hari terakhir.

“Per Sabtu (24/1) sore tercatat masih ada 742 pengungsi di empat lokasi. Namun hari ini (25/1) direncanakan semuanya pulang, sehingga dimungkinkan tidak ada lagi pengungsi karena secara umum banjir sudah surut,” kata Eko di Kudus, Minggu.

Dia memperkirakan jika curah hujan terus menurun dan intensitasnya berkurang, genangan banjir tidak akan kembali muncul di wilayah Kudus.

Saat ini, warga yang masih bertahan di pengungsian tersebar di empat lokasi, yakni Balai Desa Gulang, Pustu Tanjungkarang, Balai Desa Karangrowo, serta Gedung Muslimat NU Loram Kulon. Meski demikian, proses pemulangan pengungsi dilakukan secara bertahap sejak pagi hari.

Sementara itu, 11 lokasi pengungsian yang sebelumnya sempat menampung warga terdampak banjir kini telah kosong.

Berdasarkan data awal BPBD, banjir sempat merendam 38 desa di sembilan kecamatan dengan jumlah warga terdampak mencapai 22.503 keluarga atau 70.543 jiwa. Kini, wilayah terdampak menyusut menjadi sembilan desa.

Jumlah rumah terdampak juga mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya 10.060 rumah, kini tersisa 2.659 rumah yang tersebar di empat kecamatan.