Longsor Pemalang, Dua Warga Desa Bongas Masih Tertimbun

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Upaya pencarian dua korban longsor di Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, hingga Minggu (25/1) petang masih belum membuahkan hasil.

Kantor Basarnas Semarang memastikan pencarian akan kembali dilanjutkan pada Senin (26/1).

“Pencarian terhadap dua korban akan kami lanjutkan besok pagi,” ujar Staf Kantor Basarnas Semarang Handika Hengki.

Handika menjelaskan proses pencarian terpaksa dihentikan sementara karena sejumlah kendala di lapangan. Selain intensitas hujan yang masih cukup tinggi, kondisi alam yang labil serta waktu yang sudah beranjak petang menjadi pertimbangan utama.

Tak hanya itu, luasnya material longsoran juga menyulitkan tim SAR. Area longsor diperkirakan mencapai sekitar satu hektare, sehingga membutuhkan waktu dan kehati-hatian ekstra dalam proses pencarian.

“Material longsor cukup luas. Ini menjadi tantangan bagi tim di lapangan untuk menemukan korban,” katanya.

Berdasarkan informasi sementara, dua korban diduga tertimbun longsor saat sedang bekerja di area pertanian atau perkebunan yang berada di kawasan perbukitan Desa Bongas, jauh dari pemukiman warga.

“Mereka informasinya sedang bekerja di perbukitan,” tambah Handika.