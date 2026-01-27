JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Banjir di Pati Mulai Surut, Jumlah Desa Terdampak Berkurang

Banjir di Pati Mulai Surut, Jumlah Desa Terdampak Berkurang

Selasa, 27 Januari 2026 – 09:25 WIB
Banjir di Pati Mulai Surut, Jumlah Desa Terdampak Berkurang - JPNN.com Jateng
Kondisi banjir yang terjadi di Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

jateng.jpnn.com, PATI - Kondisi banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menunjukkan perkembangan positif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati mencatat jumlah desa terdampak banjir mulai berkurang seiring menurunnya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir.

Dari sebelumnya mencapai 60 desa, kini jumlah desa terdampak berkurang menjadi 58 desa yang tersebar di tujuh kecamatan.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya mengatakan penurunan tersebut berdasarkan hasil pendataan terbaru yang dilakukan tim di lapangan.

Baca Juga:

“Data sebelumnya pada Rabu (21/1) tercatat ada 60 desa terdampak. Berdasarkan pendataan terakhir pada Sabtu (24/1), jumlahnya berkurang menjadi 58 desa,” ujar Martinus, Selasa (27/1).

Dia menjelaskan sejak banjir pertama kali melanda pada 9 Januari 2026, dampaknya sempat meluas hingga 136 desa di 12 kecamatan.

Namun, seiring menurunnya curah hujan di wilayah Pati dan sekitarnya, kondisi banjir berangsur surut dan wilayah terdampak terus menyusut.

Baca Juga:

Adapun sebaran desa terdampak saat ini meliputi Kecamatan Pati sebanyak tujuh desa, Kecamatan Juwana 17 desa atau berkurang dari sebelumnya 23 desa, Kecamatan Kayen lima desa, Kecamatan Jakenan delapan desa, Kecamatan Sukolilo tiga desa, Kecamatan Dukuhseti lima desa, serta Kecamatan Gabus sebanyak 13 desa.

Sementara itu, jumlah rumah terdampak banjir tercatat mencapai 6.883 rumah, dengan total 9.170 keluarga atau sekitar 25.698 jiwa. Untuk jumlah pengungsi, BPBD mencatat sebanyak 562 keluarga atau 1.335 jiwa, yang tersebar di sejumlah tempat pengungsian maupun mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terdampak banjir.

BPBD Kabupaten Pati mencatat jumlah desa terdampak banjir mulai berkurang seiring menurunnya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   banjir banjir pati desa Pati bpbd

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU