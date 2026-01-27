PKL di Kota Semarang Jadi Korban Pungli, Ini Temuan Dinas Perdagangan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang menindaklanjuti laporan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menimpa para pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota Jawa Tengah itu.

Dugaan pungli tersebut mencuat setelah sejumlah PKL mengaku dimintai uang oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Angling Dharmo di Kawasan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan.

Para PKL mengaku diminta membayar pungutan sebesar Rp 20 ribu. Praktik tersebut diduga bukan terjadi sekali, melainkan telah berlangsung dalam kurun waktu cukup lama.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdag Kota Semarang Aniceto Magno Da Silva mengatakan telah menerima laporan terkait dugaan pungli itu sebelum adanya laporan dari seorang pengacara, Zainal Petir.

“Jadi sebenarnya sebelum Mas Petir turun, malam itu kami sudah menerima laporan. Bahwa sudah ada pemalakan dan itu bukan hanya sekali,” ujar Moy, sapaan karibnya, Selasa (27/1).

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan investigasi. Tim diminta mengidentifikasi pelaku, sekaligus mendokumentasikan temuan sebagai bahan tindak lanjut.

“Begitu saya menerima laporan, saya langsung perintahkan tim turun. Tim melakukan investigasi, mengidentifikasi siapa pelakunya. Namun saat ditunggu di lokasi yang bersangkutan tidak muncul,” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran sementara, Moy memastikan praktik pungli tersebut dilakukan oleh individu dan bukan merupakan tindakan resmi organisasi kemasyarakatan.