Blak-blakan, DPU Kota Semarang Akui Anggaran Rp 50 Miliar Perbaikan Jalan Masih Kurang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggelontorkan anggaran senilai Rp 50 miliar untuk menangani kerusakan jalan. Namun, angka itu belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Suwarto berterus terang bahwa anggaran Rp 50 miliar tersebut masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kondisi jalan di Ibu Kota Jawa Tengah.

“Anggaran itu belum sempurna untuk seluruh Kota Semarang. Masih banyak jalan yang perlu peningkatan, mulai dari perkerasan hingga overlay,” kata Suwarto blak-blakan soal anggaran perbaikan jalan, Selasa (27/1).

Perbaikan jalan juga meliputi wilayah pinggiran atau perbatasan dengan daerah penyangga yang membutuhkan peningkatan struktur, bukan sekadar pelapisan ulang.

Misalnya, perbaikan jalan penghubung antarwilayah, seperti akses menuju Demak, Ungaran, dan Kendal. Beberapa ruas akan diperbaiki melalui metode betonisasi maupun overlay sesuai tingkat kerusakannya.

“Semua kami susun dalam satu RAB untuk dilelang agar pelaksanaannya bisa dilakukan sekaligus oleh pihak ketiga,” ujarnya.

Anggaran Rp 50 miliar itu untuk perbaikan jalan rusak secara menyeluruh, yang akan dilelang kepada pihak ketiga.

Sesuai rencana, proses lelang akan digelar mulai Februari atau awal Maret 2025. Waktu tersebut, diperkirakan selesai musim hujan.