Sudah 9 Hari, Pendaki Hilang di Bukit Mongkrang Karanganyar Belum Ditemukan

Selasa, 27 Januari 2026 – 20:00 WIB
Ilustrasi pencarian pendaki hilang di gunung. FOTO: Humas SAR Semarang.

jateng.jpnn.com, KARANGANYAR - Pencarian Yasid Ahmad Firdaus (26), warga Kabupaten Karanganyar yang hilang di Bukit Mongkrang, lereng Gunung Lawu masih belum membuahkan hasil hingga hari kesembilan, Senin (27/1).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar Hendro Prayitno menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan jejak Yasid di kawasan tersebut.

"Hari ini hari ke sembilan, pencarian belum menunjukkan tanda-tanda survivor," ujar Hendro, Rabu (21/1).

Tim SAR dan sukarelawan telah menurunkan tim ke sekitar Pos 3, termasuk jurang di dekat kawasan itu, setelah tercium dugaan bau anyir di lokasi. Meski demikian, pencarian di area tersebut, termasuk dengan tim vertikal, belum membuahkan hasil.

"Fokus teman-teman petugas dan relawan terkait dengan bau anyir di Pos 3, juga diturunkan tim ke sana termasuk tim vertikal. Hasilnya nihil," kata Hendro.

Cuaca buruk dan kondisi geografis Bukit Mongkrang menjadi tantangan utama dalam pencarian.

Meskipun bukit ini biasanya diperuntukkan bagi pendaki pemula, alam tetap sulit diprediksi. Beberapa area, termasuk jurang, berpotensi membahayakan pendaki.

"Sebenarnya Bukit Mongkrang ini biasanya untuk pendaki pemula, tetapi kan namanya alam tidak bisa diprediksi. Jadi ada tempat tertentu yang mungkin itu jurang," ujar Hendro.

Pencarian pendaki yang hilang di Bukit Mongkrang Karanganyar pada hari ke-9 masih nihil.
