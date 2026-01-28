Pendaki yang Hilang di Lereng Gunung Lawu Belum Ditemukan

jateng.jpnn.com, KARANGANYAR - Pencarian terhadap Yasid Ahmad Firdaus (26), warga Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan hilang di Bukit Mongkrang, lereng Gunung Lawu, masih belum membuahkan hasil hingga hari kesembilan pencarian, Senin (27/1).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan hingga saat ini belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban.

“Hari ini sudah hari ke sembilan. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda survivor,” ujar Hendro.

Tim SAR gabungan bersama para relawan terus melakukan penyisiran di sejumlah titik, termasuk di sekitar Pos 3 dan area jurang di dekat lokasi tersebut. Pencarian diperluas setelah adanya dugaan bau anyir yang tercium di kawasan itu.

“Fokus petugas dan relawan ada di sekitar Pos 3 karena tercium bau anyir. Tim vertikal juga kami turunkan untuk menyisir jurang, tetapi hasilnya masih nihil,” jelas Hendro.

Proses pencarian dihadapkan pada tantangan berat, terutama kondisi cuaca yang tidak bersahabat serta medan geografis Bukit Mongkrang yang cukup berisiko.

Meski Bukit Mongkrang dikenal sebagai jalur pendakian yang relatif ramah bagi pendaki pemula, Hendro menegaskan bahwa kondisi alam tetap tidak bisa diprediksi.

“Sebenarnya Bukit Mongkrang ini sering dijadikan jalur pendakian pemula. Tetapi alam tidak bisa ditebak. Ada titik-titik tertentu yang berbahaya, termasuk jurang,” katanya.