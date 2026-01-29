BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat dan Petir di Jawa Tengah

jateng.jpnn.com, CILACAP - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di wilayah Jawa Tengah bagian selatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi disertai petir akan terjadi, terutama pada sore hingga malam hari.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari genangan air hingga risiko sambaran petir.

“Hujan lebat disertai petir berpotensi menyebabkan genangan, angin kencang lokal, serta bahaya petir. Masyarakat diminta lebih berhati-hati, terutama di area terbuka dan sekitar aliran sungai,” kata Teguh, Rabu (28/1).

Dia menjelaskan hujan kembali mengguyur wilayah perkotaan Cilacap dan sekitarnya pada Selasa (27/1) setelah sebelumnya terjadi angin kencang yang merupakan dampak tidak langsung dari Siklon Tropis Luana.

Selain itu, BMKG juga memantau keberadaan Bibit Siklon Tropis 98S di Samudera Hindia selatan Banten. Meski demikian, bibit siklon tersebut saat ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia dan memiliki peluang kecil berkembang menjadi siklon tropis.

“Dalam sepekan ke depan, wilayah Jawa Tengah bagian selatan seperti Cilacap, Banyumas, dan sekitarnya berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang hampir setiap hari. Hujan lebat disertai petir diperkirakan terjadi pada akhir pekan,” ujarnya.

BMKG memprakirakan suhu udara di wilayah Jateng selatan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 61–95 persen. Sementara itu, angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 45 kilometer per jam.