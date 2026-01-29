Warganya Terisolasi 2 Pekan, Wali Kota Semarang Buka Suara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan hingga kini masih mengkaji sejumlah opsi terkait pembangunan jembatan penghubung Kampung Tambaksari, Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, yang roboh diterjang arus Sungai Beringin.

Sejak Kamis (15/1) malam, ratusan warga Kampung Tambaksari terisolasi setelah jembatan akses penghubung ambruk akibat derasnya aliran sungai. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan jembatan tersebut dapat dibangun kembali.

Agustina menjelaskan proses pembangunan jembatan tidak bisa dilakukan secara langsung karena harus melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Hal ini lantaran Sungai Beringin berada dalam kewenangan BBWS Pemali Juana.

“Ini masih kami kaji opsinya karena tanah di sana bukan milik pemerintah,” kata Agustina saat ditemui di Semarang, Kamis (29/1).

Selain itu, terdapat persoalan kepemilikan lahan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, jembatan swadaya yang sebelumnya roboh berdiri di atas tanah milik warga.

Saat ini, pemilik lahan tersebut tidak memperkenankan jembatan dibangun kembali di lokasi yang sama. Sementara itu, rencana pembangunan jembatan oleh BBWS pada saat normalisasi sungai juga terkendala sengketa lahan.

“Kalau memang (pemilik lahan, red) berkenan, ya bisa diserahkan ke pemerintah,” kata Agustina.

Apabila pemilik lahan tetap tidak mengizinkan, Pemkot Semarang akan mencari alternatif lain, yakni dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah. Konsekuensinya, posisi jembatan harus digeser dari lokasi sebelumnya.