JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Polytron Buka Showroom EV di Semarang, Pelanggan Dapat Layanan Darurat 24 Jam

Polytron Buka Showroom EV di Semarang, Pelanggan Dapat Layanan Darurat 24 Jam

Kamis, 29 Januari 2026 – 18:15 WIB
Polytron Buka Showroom EV di Semarang, Pelanggan Dapat Layanan Darurat 24 Jam - JPNN.com Jateng
Polytron G3 dipajang di Showroom EV di Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polytron meresmikan Showroom & Services pertama di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (29/1).

Berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kawasan Pleburan, Semarang Selatan, kehadiran showroom ini menjadi langkah strategis Polytron untuk mendekatkan layanan kendaraan listrik kepada konsumen Jawa Tengah.

Commercial Director Polytron Tekno Wibowo mengatakan showroom di Semarang ini merupakan yang ke delapan secara nasional dan dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen modern yang menginginkan kemudahan, kenyamanan, serta layanan terpadu dalam kepemilikan kendaraan listrik.

Baca Juga:

Peresmian tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran EVA (Emergency Vehicle Assistance), layanan bantuan darurat gratis 24 jam bagi pengguna kendaraan listrik Polytron.

Polytron EV Showroom & Services Semarang mengusung konsep 3S (Sales, Service, dan Sparepart) yang terintegrasi dalam satu lokasi.

“Pembukaan Polytron EV Showroom & Services Semarang merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan akses kendaraan listrik yang semakin dekat, modern, dan relevan dengan kebutuhan konsumen,” ujarnya.

Baca Juga:

Melalui konsep ini, konsumen dapat mengakses seluruh proses kepemilikan kendaraan listrik, mulai dari eksplorasi produk, test drive Polytron G3 dan G3+, konsultasi pembelian, hingga layanan purna jual yang didukung teknisi tersertifikasi serta ketersediaan suku cadang.

Pembukaan showroom ini berlangsung di tengah pertumbuhan signifikan pasar kendaraan listrik nasional.

Showroom Polytron dibuka di Kota Semarang. Nantinya pengguna akan mendapatkan layanan 24 jam.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang Mobil Listrik Polytron

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU