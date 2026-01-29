Polytron Buka Showroom EV di Semarang, Pelanggan Dapat Layanan Darurat 24 Jam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polytron meresmikan Showroom & Services pertama di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (29/1).

Berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kawasan Pleburan, Semarang Selatan, kehadiran showroom ini menjadi langkah strategis Polytron untuk mendekatkan layanan kendaraan listrik kepada konsumen Jawa Tengah.

Commercial Director Polytron Tekno Wibowo mengatakan showroom di Semarang ini merupakan yang ke delapan secara nasional dan dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen modern yang menginginkan kemudahan, kenyamanan, serta layanan terpadu dalam kepemilikan kendaraan listrik.

Peresmian tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran EVA (Emergency Vehicle Assistance), layanan bantuan darurat gratis 24 jam bagi pengguna kendaraan listrik Polytron.

Polytron EV Showroom & Services Semarang mengusung konsep 3S (Sales, Service, dan Sparepart) yang terintegrasi dalam satu lokasi.

“Pembukaan Polytron EV Showroom & Services Semarang merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan akses kendaraan listrik yang semakin dekat, modern, dan relevan dengan kebutuhan konsumen,” ujarnya.

Melalui konsep ini, konsumen dapat mengakses seluruh proses kepemilikan kendaraan listrik, mulai dari eksplorasi produk, test drive Polytron G3 dan G3+, konsultasi pembelian, hingga layanan purna jual yang didukung teknisi tersertifikasi serta ketersediaan suku cadang.

Pembukaan showroom ini berlangsung di tengah pertumbuhan signifikan pasar kendaraan listrik nasional.