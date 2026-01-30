Setelah Lama Menghilang Saat Bencana, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Akhirnya Muncul ke Publik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi akhirnya muncul kembali di ruang publik setelah beberapa pekan terakhir menjadi sorotan warganet akibat jarang terlihat.

Warganet ramai-ramai menyoroti absennya Luthfi di tengah sejumlah daerah di Jateng dilanda bencana, seperti banjir bandang dan longsor.

Rupanya orang nomor satu di Jawa Tengah ini pergi umrah ke tanah suci.

Kemunculan Luthfi terlihat saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Dakwah Komunitas (LDK), Anugerah Dai Komunitas, serta tausiah di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (29/1) malam.

Kehadirannya langsung menyita perhatian publik, tidak hanya karena momen kemunculannya, tetapi juga perubahan penampilan yang cukup mencolok.

Mantan Kapolda Jateng itu tampak mengenakan batik cokelat dengan rambut dicukur habis, berbeda dari gaya sebelumnya. Dia duduk bersebelahan dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam acara tersebut.

Hadir pula dalam acara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.

Dalam sambutannya, Luthfi menyinggung pertemuannya dengan Zulkifli Hasan saat umrah beberapa hari sebelumnya di Raudhah, salah satu tempat istimewa di Masjid Nabawi, Madinah. Menurutnya, pertemuan tersebut diisi dengan doa khusus untuk Jateng dan Indonesia.