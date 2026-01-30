Wapres ke-13 Ma’ruf Amin Menilai Kiai Bambu Runcing Parakan Layak Jadi Pahlawan Nasional

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Wakil Presiden ke-13 RI K.H. Ma’ruf Amin menilai ulama kharismatik Kiai Subuki atau yang dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing sangat layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Penilaian itu disampaikan Ma’ruf Amin saat melakukan ziarah ke makam Kiai Subuki di Pemakaman Sekuncen, Kauman, Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (29/1).

“Sosok Kiai Subuki memiliki jasa yang luar biasa bagi kemerdekaan Indonesia dan layak menjadi Pahlawan Nasional,” kata Ma’ruf Amin.

Menurut dia, para ulama pejuang terdahulu memang tidak pernah menuntut pengakuan negara. Namun, justru bangsa Indonesia memiliki kewajiban moral untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya.

“Kiai-kiai seperti beliau sangat pantas dan layak. Mereka berjuang dengan ikhlas, tidak mengharapkan gelar apa pun. Tapi kita yang seharusnya tahu diri untuk menghargai jasa mereka bagi republik ini,” ujarnya.

Ma’ruf Amin menegaskan ziarah ke makam para ulama tidak boleh berhenti sebagai ritual semata, melainkan harus menjadi ruang refleksi dan inspirasi perjuangan.

“Saya bersyukur bisa berziarah. Mudah-mudahan mendapatkan barokah beliau. Insyaallah beliau termasuk para mujahid fi sabilillah bersama ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Kita tidak boleh berhenti berjuang untuk agama, bangsa, dan negara dalam kondisi apa pun,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Temanggung KH Yacub Mubarok menyampaikan rasa syukur atas kunjungan Wapres ke-13 tersebut. Dia menilai kehadiran Ma’ruf Amin menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Parakan dan Temanggung.