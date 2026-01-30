JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Wapres ke-13 Ma’ruf Amin Menilai Kiai Bambu Runcing Parakan Layak Jadi Pahlawan Nasional

Wapres ke-13 Ma’ruf Amin Menilai Kiai Bambu Runcing Parakan Layak Jadi Pahlawan Nasional

Jumat, 30 Januari 2026 – 10:50 WIB
Wapres ke-13 Ma’ruf Amin Menilai Kiai Bambu Runcing Parakan Layak Jadi Pahlawan Nasional - JPNN.com Jateng
Wakil Presiden ke-13 K.H. Ma'ruf Amin melakukan tabur bunga di makam Kiai Subuki di Pemakaman Sekuncen, Kauman, Parakan, Kabupaten Temanggung, Kamis (29/1/2026). ANTARA/Heru Suyitno

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Wakil Presiden ke-13 RI K.H. Ma’ruf Amin menilai ulama kharismatik Kiai Subuki atau yang dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing sangat layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Penilaian itu disampaikan Ma’ruf Amin saat melakukan ziarah ke makam Kiai Subuki di Pemakaman Sekuncen, Kauman, Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (29/1).

“Sosok Kiai Subuki memiliki jasa yang luar biasa bagi kemerdekaan Indonesia dan layak menjadi Pahlawan Nasional,” kata Ma’ruf Amin.

Baca Juga:

Menurut dia, para ulama pejuang terdahulu memang tidak pernah menuntut pengakuan negara. Namun, justru bangsa Indonesia memiliki kewajiban moral untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya.

“Kiai-kiai seperti beliau sangat pantas dan layak. Mereka berjuang dengan ikhlas, tidak mengharapkan gelar apa pun. Tapi kita yang seharusnya tahu diri untuk menghargai jasa mereka bagi republik ini,” ujarnya.

Ma’ruf Amin menegaskan ziarah ke makam para ulama tidak boleh berhenti sebagai ritual semata, melainkan harus menjadi ruang refleksi dan inspirasi perjuangan.

Baca Juga:

“Saya bersyukur bisa berziarah. Mudah-mudahan mendapatkan barokah beliau. Insyaallah beliau termasuk para mujahid fi sabilillah bersama ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Kita tidak boleh berhenti berjuang untuk agama, bangsa, dan negara dalam kondisi apa pun,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Temanggung KH Yacub Mubarok menyampaikan rasa syukur atas kunjungan Wapres ke-13 tersebut. Dia menilai kehadiran Ma’ruf Amin menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Parakan dan Temanggung.

Ma’ruf Amin menilai ulama kharismatik Kiai Subuki atau yang dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing sangat layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   maruf amin kiai bambu runcing kiai subuki parakan temanggung Pahlawan Nasional

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU