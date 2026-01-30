Pemkot Semarang Segera Kirim Usulan KH Sholeh Darat Jadi Pahlawan Nasional

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang memastikan pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi ulama kharismatik mendiang KH Sholeh Darat segera dikirimkan ke pemerintah pusat.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi kajian akademik serta melengkapi seluruh persyaratan administrasi sebelum berkas resmi diajukan.

Hal itu disampaikannya usai membuka seminar nasional bertajuk Jejak Perjuangan K.H. Sholeh Darat dalam Rangka Penguatan Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional di Semarang, Kamis (29/1).

“Seminar ini menjadi tahapan akhir. Berbagai muatan sudah kami kumpulkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu masuk pengusulan pada 2026,” ujar Agustina.

Menurut dia, seminar nasional tersebut digelar untuk mematangkan proses pengajuan, sekaligus memperkaya literasi publik dan memperkuat argumentasi ilmiah terkait kiprah serta pemikiran KH Sholeh Darat.

KH Sholeh Darat yang memiliki nama asli Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani dikenal sebagai ulama besar dan guru para tokoh bangsa. Di antara murid-muridnya tercatat KH Hasyim Asy’ari pendiri Nahdlatul Ulama, KH Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, hingga RA Kartini.

Agustina menegaskan Pemkot Semarang telah melakukan berbagai upaya maksimal, mulai dari kajian akademik hingga promosi sosok KH Sholeh Darat secara lebih masif kepada masyarakat.

“Tim pengkajinya sudah lengkap dan kajian ilmiah juga sudah dilakukan. Awal Februari data resmi dari pemkot harus dikirim. Jika melewati batas waktu, pengajuan tidak bisa masuk,” tegasnya.