Dugaan Keracunan MBG di SMAN 2 Kudus, Puluhan Siswa Jalani Rawat Inap

jateng.jpnn.com, KUDUS - Puluhan siswa SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah, yang sebelumnya mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, dan pusing seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjalani rawat inap setelah dilakukan observasi oleh tim medis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Mustiko Wibowo menyampaikan data sementara mencatat 34 siswa harus menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit.

“Data sebelumnya tercatat ada 34 siswa yang menjalani rawat inap di enam rumah sakit di Kabupaten Kudus,” kata Mustiko di Kudus, Jumat (30/1).

Enam rumah sakit tersebut meliputi RSUD Loekmono Hadi Kudus, RS Mardi Rahayu, RS Kartika, RS Kumala Siwi, RS Islam, dan RS Aisyiyah.

Namun demikian, Mustiko mengungkapkan jumlah tersebut masih bersifat dinamis. Dia memperkirakan sebagian siswa sudah diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatannya membaik, sehingga data perlu dimutakhirkan per Jumat (30/1).

“Setelah observasi medis, siswa yang sebelumnya dirawat akhirnya diminta untuk rawat inap. Namun, ada kemungkinan sebagian sudah pulang hari ini,” ujarnya.

Baca Juga: Pemprov Jateng Mengevaluasi MBG di SMAN 2 Kudus

Sementara itu, Direktur RS Islam (RSI) Sunan Kudus Ahmad Syaifuddin membenarkan terdapat lima siswa SMA 2 Kudus yang masih menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut.

“Awalnya ada 16 anak yang dirawat pada Kamis (29/1). Setelah observasi, lima anak harus rawat inap. Hari ini kondisinya sudah membaik dan mudah-mudahan bisa pulang,” katanya.