JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Persiapan Lebaran 2026: Kemenhub Lakukan Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Persiapan Lebaran 2026: Kemenhub Lakukan Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Jumat, 30 Januari 2026 – 16:00 WIB
Persiapan Lebaran 2026: Kemenhub Lakukan Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang - JPNN.com Jateng
Kemenhub melakukan uji kelaiklautan 4 kapal penumpang jelang Lebaran 2026. Foto: Dokumentasi untuk JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dalam rangka optimalisasi pengawasan keselamatan pelayaran pada angkutan laut masa angkutan Lebaran 2026, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas melaksanakan Uji Petik Kelaiklautan Kapal Penumpang.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 1 Tahun 2026 tentang Uji Petik Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Lebaran Tahun 2026.

Pelaksanaan uji petik diawali dengan open ceremony yang diselenggarakan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, pada Kamis (29/1).

Baca Juga:

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam memastikan seluruh kapal penumpang dan Roro yang akan melayani masyarakat pada masa puncak arus mudik dan balik Lebaran berada dalam kondisi laik laut, aman, dan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan pelayaran.

Dalam sambutannya, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal (PMKK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Miftahul Hadi menegaskan pelaksanaan uji petik memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen pengawasan langsung terhadap kelaiklautan kapal, khususnya pada periode Angkutan Lebaran yang ditandai dengan meningkatnya intensitas pelayaran dan jumlah penumpang.

"Pemeriksaan terhadap fungsi dan keandalan alat-alat navigasi kapal menjadi salah satu fokus utama, mengingat peralatan navigasi merupakan faktor krusial dalam mencegah kecelakaan pelayaran dan menjamin keselamatan jiwa di laut," katanya.

Baca Juga:

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas Dimyati menyampaikan bahwa uji petik merupakan langkah antisipatif dan preventif dalam rangka menjaga standar keselamatan pelayaran.

"Dengan memastikan seluruh peralatan navigasi dan aspek teknis kelaiklautan kapal berfungsi secara optimal, potensi risiko kecelakaan dapat diminimalisasi, sehingga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa angkutan laut selama masa Lebaran," ungkapnya.

Kemenhub melakukan uji kelaiklautan 4 kapal penumpang jelang Lebaran 2026 di Pelabuhan Tanjung Emas.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pelabuhan tanjung mas persiapan angkutan lebaran lebaran 2026 PT DLU Semarang kapal feri kemenhub

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU