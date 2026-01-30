Polda Jateng Mutasi 3 Kapolres, Ini Daftarnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) kembali melakukan rotasi jabatan di lingkungan internal sebagai bagian dari dinamika organisasi.

Sebanyak tiga Kapolres dan satu pejabat utama (PJU) Polda Jateng resmi dimutasi dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) yang digelar pada Kamis (29/1).

Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Mutasi tersebut mencakup jabatan Kapolresta Banyumas, Kapolres Klaten, Kapolres Rembang, serta Kabiddokkes Polda Jateng.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyebut mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penyegaran organisasi agar Polri tetap adaptif menghadapi dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Organisasi Polri harus terus bergerak dan berkembang. Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas kepemimpinan,” ujarnya.

Dia menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat.

Kepada pejabat baru, dia berpesan agar melanjutkan program dan capaian positif yang telah dirintis pendahulunya.

“Teruskan hal-hal baik yang telah ditinggalkan pejabat lama. Jangan ada ego sektoral dengan pemikiran merasa lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.