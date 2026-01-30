JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini 2 Warga Tewas Tertimbun Longsor di Lereng Gunung Slamet

2 Warga Tewas Tertimbun Longsor di Lereng Gunung Slamet

Jumat, 30 Januari 2026 – 19:40 WIB
2 Warga Tewas Tertimbun Longsor di Lereng Gunung Slamet - JPNN.com Jateng
Proses evakuasi korban tertimbun material longsor di lereng Gunung Slamet. FOTO: Humas SAR Semarang.

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Tim SAR Gabungan mengevakuasi dua warga yang tertimbun material longsor di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Proses pencarian dan evakuasi dilakukan dalam kondisi medan yang berat serta cuaca ekstrem.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan longsor terjadi di kawasan Perhutani wilayah Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul. Dua korban diketahui bernama Aksinudin (40) dan Hamim (60), warga setempat.

Baca Juga:

“Korban pertama atas nama Aksinudin ditemukan tim pada Senin (26/1) pukul 08.30 WIB dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah duka,” kata Budiono, Jumat (30/1).

Setelah evakuasi korban pertama, Tim SAR Gabungan melanjutkan pencarian korban kedua.

Proses pencarian berlangsung penuh tantangan akibat hujan yang kerap turun, kondisi tanah yang licin, kabut tebal, serta suhu dingin yang cukup ekstrem.

Baca Juga:

Selain itu, tim juga harus bekerja ekstra dengan mempertimbangkan potensi longsor susulan di lokasi kejadian.

Korban kedua, Hamim, akhirnya berhasil ditemukan empat hari kemudian. Tim SAR mengevakuasi korban pada Jumat (30/1) siang.

Tertimbun material longsor di lereng Gunung Slamet, Pemalang, dua warga tewas.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   tim sar Jawa Tengah Pemalang longsor gunung slamet perhutani

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU