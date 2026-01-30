2 Warga Tewas Tertimbun Longsor di Lereng Gunung Slamet

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Tim SAR Gabungan mengevakuasi dua warga yang tertimbun material longsor di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Proses pencarian dan evakuasi dilakukan dalam kondisi medan yang berat serta cuaca ekstrem.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan longsor terjadi di kawasan Perhutani wilayah Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul. Dua korban diketahui bernama Aksinudin (40) dan Hamim (60), warga setempat.

“Korban pertama atas nama Aksinudin ditemukan tim pada Senin (26/1) pukul 08.30 WIB dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah duka,” kata Budiono, Jumat (30/1).

Setelah evakuasi korban pertama, Tim SAR Gabungan melanjutkan pencarian korban kedua.

Proses pencarian berlangsung penuh tantangan akibat hujan yang kerap turun, kondisi tanah yang licin, kabut tebal, serta suhu dingin yang cukup ekstrem.

Selain itu, tim juga harus bekerja ekstra dengan mempertimbangkan potensi longsor susulan di lokasi kejadian.

Korban kedua, Hamim, akhirnya berhasil ditemukan empat hari kemudian. Tim SAR mengevakuasi korban pada Jumat (30/1) siang.