Tak Mau Kalah dari Ganjar, Luthfi Datangi Lokasi Banjir Purbalingga dan Salurkan Bantuan Rp 700 Juta

jateng.jpnn.com, PURBALINGGA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung sejumlah lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Purbalingga, Jumat (30/1).

Kunjungan tersebut dilakukan sehari setelah mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih dulu mendatangi wilayah terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga.

Dalam peninjauan itu, Ahmad Luthfi mendatangi sejumlah titik yang sebelumnya juga dikunjungi Ganjar Pranowo, mulai dari Posko Balai Desa Serang hingga lokasi-lokasi pengungsian dan kawasan terdampak banjir serta longsor.

Tak mau kalah dengan Ganjar Pranowo, Luthfi menyalurkan bantuan dengan nilai total hampir Rp 700 juta pada kesempatan tersebut.

Di Posko Balai Desa Serang, Luthfi memimpin rapat percepatan penanganan bencana bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dia kemudian melanjutkan kunjungan ke Villa Serang yang dijadikan lokasi pengungsian warga. Di tempat tersebut, Luthfi berdialog langsung dengan warga, sekaligus menghibur anak-anak terdampak bencana.

Peninjauan berlanjut ke lokasi bencana banjir dan longsor di Dusun Gunung Malang dan Dusun Kaliurip. Kunjungan diakhiri dengan pengecekan dapur umum yang didirikan oleh Satuan Brimob untuk memenuhi kebutuhan logistik para pengungsi.

Di sela-sela kunjungan, Luthfi menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan permakanan, mainan anak-anak, pakaian, bantuan perumahan, serta kebutuhan dasar lainnya dengan total nilai mencapai hampir Rp 700 juta.