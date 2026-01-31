Kecelakaan Beruntun di Pantura Batang, Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa

jateng.jpnn.com, BATANG - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di jalur pantura wilayah Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (30/1) siang. Insiden tersebut sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat.

Kepala Polres Batang AKBP Veronika mengatakan petugas kepolisian bergerak cepat melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan agar arus lalu lintas bisa kembali normal.

“Kami masih melakukan proses evakuasi dan pengamanan di lokasi. Kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan sekitar Rp20 juta,” ujar Veronika, Jumat (30/1).

Kecelakaan beruntun tersebut diduga bermula dari truk trailer bernomor polisi G 1336 L yang melaju dari arah barat (Jakarta) menuju timur (Semarang) mengalami gangguan pada sistem pengereman.

Akibat rem yang diduga tidak berfungsi, truk tronton yang dikemudikan Aris Mudiyono (41), warga Kabupaten Tegal, menghantam bagian belakang mobil Daihatsu Sigra yang dikemudikan Supriyanto (37), warga Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, yang melaju searah di depannya.

“Hantaman keras membuat minibus terdorong ke arah kiri jalan,” katanya.

Didampingi Kasat Lantas AKP Eka Hendra Ardiansyah, Kapolres menambahkan setelah menabrak minibus, sopir truk masih belum bisa mengendalikan kendaraannya. Truk tersebut kemudian kembali menabrak truk trailer bernomor polisi H-8912-OH yang berada di depannya.

Benturan kedua menyebabkan truk trailer yang dikemudikan Faizin (45), warga Kabupaten Kendal, terguling di badan jalan. Kondisi ini membuat arus kendaraan di jalur pantura sempat mengalami kepadatan.