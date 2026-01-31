Tim SAR Temukan Korban Terakhir Longsor di Bongas Pemalang

JPNN.com

Sabtu, 31 Januari 2026 – 12:45 WIB
Tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) gabungan menemukan kembali satu korban longsor Desa Bongas, Kabupaten Pemalang, Jumat (30/1/2026). (ANTARA/HO-Humas Polres Pemalang)

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban tanah longsor di Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Jumat (30/1) siang.

Korban berinisial H (68) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah duka oleh tim SAR gabungan.

Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan korban ditemukan dalam keadaan tertimbun di salah satu titik longsoran.

“Korban berinisial H ditemukan meninggal dunia dan langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan,” kata Rendy di Pemalang, Jumat (30/1).

Sebelumnya, tim gabungan yang terdiri dari Tim Siaga Bhayangkara, Brimob, BPBD, Basarnas, TNI, dan sukarelawan, telah menemukan korban lain bernama Aksinudin (40) pada Senin (26/1).

Setelah proses evakuasi korban terakhir, tim SAR melanjutkan penyisiran di lokasi bencana untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih tertimbun material longsor.

“Setelah memastikan tidak ada korban lagi, kami resmi menghentikan pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Watukumpul,” ujar Rendy.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Pemalang juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban.

Sumber antara
