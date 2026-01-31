Pergi Menanam Singkong, Lansia Tewas Tenggelam di Sungai Jlegong Jepara

jateng.jpnn.com, JEPARA - Dul Rohman (65) tewas tenggelam di Sungai Jlegong, Desa Jlegong, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (30/1). Warga setempat itu sebelumnya hanyut.

Korban lansia ini sebelumnya pergi ke kebun sejak pagi hari untuk menanam singkong. Namun hingga siang hari, Dul tidak kunjung kembali ke rumah sehingga keluarga dan warga sekitar melakukan pencarian.

Kepala Desa Jlegong, Tono menyebutkan warga menemukan cangkul milik korban serta bekas terpleset di tepi sungai.

Temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa korban terjatuh dan hanyut terbawa arus Sungai Jlegong. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke Basarnas Pos SAR Jepara.

Basarnas melalui Pos SAR Jepara bersama tim SAR gabungan menerima laporan pada pukul 14.30 WIB dan segera mengerahkan satu tim ke lokasi kejadian dengan membawa peralatan SAR air lengkap.

“Kami langsung memberangkatkan satu tim menuju lokasi setelah menerima laporan,” ujar Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono.

Setibanya di lokasi, tim SAR gabungan berkoordinasi dengan unsur terkait dan warga setempat, lalu melakukan pencarian di sepanjang aliran Sungai Jlegong.

Upaya pencarian dilakukan dengan metode penyisiran dan penyelaman menggunakan peralatan selam, Aqua Eye, serta alat komunikasi pendukung.