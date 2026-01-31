'Preloved for Love' hingga 'Berkah Berjamaah', Cara Hotel Dafam Semarang Sambut Ramadan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menyambut bulan suci Ramadan 2026, hotel-hotel di Kota Semarang tak sekadar menawarkan paket berbuka puasa, tetapi juga menghadirkan program yang sarat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Seperti Hotel Dafam Semarang melalui paket buka puasa all you can eat “Berkah Berjamaah” dan gerakan sosial “Preloved for Love”, yang mengajak masyarakat menikmati Ramadan dengan cara yang lebih bermakna.

Program Berkah Berjamaah digelar sepanjang Ramadan 2026 di Canting Restaurant Hotel Dafam Semarang.

Paket ini menyasar keluarga, komunitas, hingga perusahaan yang ingin berbuka puasa bersama dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Beragam menu khas Nusantara, aneka takjil tradisional, serta hidangan penutup disajikan secara variatif setiap hari.

Paket buka puasa ini ditawarkan seharga Rp 125.000 per orang. Khusus pemesanan grup minimal 20 orang, Hotel Dafam Semarang memberikan harga khusus Rp 115.000 per orang.

Sementara itu, bagi grup corporate yang menginisiasi kegiatan buka puasa bersama anak panti asuhan, hotel memberikan harga khusus Rp 110.000 per orang.

Tak berhenti pada sajian kuliner, program Berkah Berjamaah juga mengusung konsep berbagi. Setiap reservasi untuk enam orang akan dikonversi menjadi satu paket buka puasa gratis bagi anak panti asuhan.

Adapun reservasi minimal 10 orang akan mendapatkan satu paket buka puasa dan satu sarung untuk anak panti asuhan. Hotel Dafam Semarang juga menyiapkan doorprize berupa parfum couple khas Arab yang diundi secara berkala bagi para tamu.