Piknik di Jateng Harus Waspada, Ini Pemetaan Destinasi Wisata Rawan Bencana

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memetakan destinasi wisata yang rawan bencana. Langkah ini menyusul sejumlah bencana yang terjadi belakangan memicu kewaspadaan bagi wisatawan maupun pengelola objek wisata.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Jawa Tengah AR Hanung Triyono menyatakan bahwa keselamatan pengunjung dan petugas menjadi prioritas utama.

“Bencana yang melanda akhir-akhir ini membuat kita harus lebih hati-hati saat mengunjungi destinasi wisata,” ujarnya, Sabtu (31/1).

Menurut Hanung, pemetaan wisata rawan bencana fokus pada kawasan lereng gunung seperti Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Guci, Kabupaten Tegal dan Dieng, Kabupaten Wonosobo, serta daerah dekat sungai, dan pantai.

“Hampir semua destinasi wisata alam termasuk rawan bencana,” kata Hanung.

Pihaknya meminta seluruh pelaku wisata untuk selalu berhati-hati dan menerapkan mitigasi risiko.

Baca Juga: Pemprov Jateng Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Pulihkan Akses Wisata Colo Kudus

Meskipun pengunjung sudah diimbau, dia menyebut terkadang masih ada yang nekat piknik meski kondisi berisiko.

“Meski ada asuransi, keselamatan pengunjung harus kita utamakan, termasuk keselamatan petugas. Jika pengunjung tetap ngeyel, pengelola harus tegas,” katanya.