JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Piknik di Jateng Harus Waspada, Ini Pemetaan Destinasi Wisata Rawan Bencana

Piknik di Jateng Harus Waspada, Ini Pemetaan Destinasi Wisata Rawan Bencana

Sabtu, 31 Januari 2026 – 18:33 WIB
Piknik di Jateng Harus Waspada, Ini Pemetaan Destinasi Wisata Rawan Bencana - JPNN.com Jateng
Destinasi wisata Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. FOTO: Djainab Natalia Saroh/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memetakan destinasi wisata yang rawan bencana. Langkah ini menyusul sejumlah bencana yang terjadi belakangan memicu kewaspadaan bagi wisatawan maupun pengelola objek wisata.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Jawa Tengah AR Hanung Triyono menyatakan bahwa keselamatan pengunjung dan petugas menjadi prioritas utama.

“Bencana yang melanda akhir-akhir ini membuat kita harus lebih hati-hati saat mengunjungi destinasi wisata,” ujarnya, Sabtu (31/1).

Baca Juga:

Menurut Hanung, pemetaan wisata rawan bencana fokus pada kawasan lereng gunung seperti Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Guci, Kabupaten Tegal dan Dieng, Kabupaten Wonosobo, serta daerah dekat sungai, dan pantai.

“Hampir semua destinasi wisata alam termasuk rawan bencana,” kata Hanung.

Pihaknya meminta seluruh pelaku wisata untuk selalu berhati-hati dan menerapkan mitigasi risiko.

Baca Juga:

Meskipun pengunjung sudah diimbau, dia menyebut terkadang masih ada yang nekat piknik meski kondisi berisiko.

“Meski ada asuransi, keselamatan pengunjung harus kita utamakan, termasuk keselamatan petugas. Jika pengunjung tetap ngeyel, pengelola harus tegas,” katanya.

Ini daftar pemetaan destinasi wisata rawan bencana di Jawa Tengah, berpiknik harus waspada.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   tawangmangu bencana wisata Jawa Tengah wisata dieng wisata guci

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU