Melihat Degustasi dalam 26 Jam di Semarang, Sajian Seni Refleksi Kehidupan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kolektif seni Meramu: dapur pertunjukan menghadirkan konsep unik bertajuk Degustasi dalam 26 Jam.

Pertunjukan yang memadukan aktivitas keseharian, refleksi hidup, dan jamuan makanan dalam durasi 26 jam nonstop itu digelar di teras Dewan Kesenian Semarang (Dekase), Kompleks Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) pada Minggu-Senin (25-26/1) kemarin.

Sutradara Meramu Adhitia Armitrianto menjelaskan degustasi diadaptasi dari proses mencicipi makanan secara bertahap.

Menurutnya, dalam kehidupan, rutinitas juga berjalan perlahan dan membutuhkan evaluasi agar tetap seimbang dan bermakna.

“Seperti halnya memasak, manusia harus mau bergerak, mengevaluasi, bahkan berinovasi agar hidup tetap ‘lezat’. Hidup juga butuh rasa supaya rutinitas yang berulang bisa tetap dinikmati,” ujar Adhitia kepada JPNN.com, Sabtu (31/1).

Pertunjukan ini diperankan oleh Titis Wijayanti dan Nila Dianti. Duo dara asal Pantura ini mengajak pelaku dan penikmat seni berhenti sejenak untuk merefleksi perjalanan hidup selama setahun terakhir, sekaligus menyempurnakan langkah menuju tujuan yang lebih baik pada 12 bulan ke depan.

Sajian degustasi yang diwujudkan melalui aktivitas keseharian Titis dan Nila, menggambarkan kehidupan manusia sebagai rangkaian repetisi. Rutinitas yang terus berulang, menurutnya, dapat menjadi “bom waktu” jika tidak diberi nilai.

“Kemuakan akan muncul ketika aktivitas sehari-hari tidak membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik,” ujar Ketua Dekase tersebut.