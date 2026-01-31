'KAFIR: Gerbang Sukma', Dendam Lama yang Belum Selesai Meneror Keluarga Sri

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Delapan tahun setelah film pertamanya, Starvision kembali menghadirkan semesta horor KAFIR lewat sekuel berjudul KAFIR: Gerbang Sukma yang tayang di bioskop sejak 29 Januari 2026.

Sekuel ini kembali disutradarai Azhar Kinoi Lubis dengan kisah yang lebih gelap, emosional, dan mencekam.

Cerita masih berpusat pada Sri (Putri Ayudya) yang berusaha menata hidup setelah tragedi kematian suaminya akibat santet. Dia kini hidup bersama anaknya Dina (Nadya Arina). Sementara itu, Andi (Rangga Azof) sudah dewasa dan menikah dengan Rani (Asha Assuncao).

Ketenteraman mereka runtuh saat Sri mendapat kabar ibunya sakit keras. Kepulangan ke rumah orang tua di sebuah desa terpencil di Jawa Timur justru membuka kembali pintu teror lama.

Dosa masa lalu yang selama ini disembunyikan Sri perlahan terkuak dan mengancam keselamatan seluruh keluarganya.

Putri Ayudya menyebut karakter Sri di film ini berkembang dengan beban emosi yang jauh lebih dalam.

“Karakter Sri masih sama, bikin masalah. Di sini kami bisa melihat Sri mencoba bertanggung jawab atas konsekuensi yang dia lakukan di masa lalu. Sri sekarang lebih merasa ingin menjaga anak-anak dan keluarganya. Secara range akting dan emosinya lebih lebar, bagaimana dia menempatkan diri dalam keadaan tenang dan panik. Ada banyak ruang untuk berefleksi dari perjalanan karakter Sri di film ini,” kata Putri Ayudya saat diwawancarai di XXI Cinema DP Mall, Kota Semarang, Sabtu (31/1).

Bagi Rangga Azof, jeda delapan tahun membuat para pemain harus membangun ulang kedekatan antarkarakter.