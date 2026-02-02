Viral Video Kucing Mati Ditendang di Blora, Polisi Lakukan Penyelidikan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seekor kucing di Stadion Kridosono, Kabupaten Blora pada Kamis (25/1), viral di media sosial menuai perhatian publik.

Dalam video tersebut, terlihat seorang pria menendang seekor kucing yang sedang dituntun di sebuah lapangan hingga menyebabkan anabul (anak bulu) abu-abu kehitaman itu mati. Polisi menindaklanjuti peristiwa tersebut.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan pelaku dalam video tersebut telah teridentifikasi dan aparat kepolisian sudah bergerak ke lapangan untuk melakukan penyelidikan.

“Peristiwa ini menjadi perhatian kami bersama. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini anggota di lapangan sedang menelusuri lebih lanjut,” ujar Kombes Artanto di Mapolda Jawa Tengah, Senin (2/1).

Kini, Polda Jawa Tengah telah meminta Polres Blora untuk menangani dan menindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan terhadap hewan tersebut secara serius.

Pihaknya juga akan mengungkap motif pelaku melakukan tindakan kekerasan hingga mengakibatkan kematian hewan.

“Kami ingin mengetahui apa motivasi pelaku melakukan penganiayaan terhadap hewan ini. Setelah pelaku diamankan, tentu akan kami periksa secara menyeluruh,” katanya.

Kombes Artanto menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan berharap kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.