JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Waspada Penipuan, Surat Tilang Resmi Tak Pernah Dikirim Melalui WhatsApp

Waspada Penipuan, Surat Tilang Resmi Tak Pernah Dikirim Melalui WhatsApp

Senin, 02 Februari 2026 – 13:28 WIB
Waspada Penipuan, Surat Tilang Resmi Tak Pernah Dikirim Melalui WhatsApp - JPNN.com Jateng
Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuneldi. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polrestabes Semarang mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan surat tilang elektronik.

Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuneldi mengatakan surat konfirmasi tilang resmi tidak pernah dikirim melalui layanan perpesanan WhatsApp, melainkan dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan.

Dia menekankan masyarakat perlu berhati-hati terhadap pesan atau tautan mencurigakan yang mengklaim berasal dari kepolisian. Jika menemukan indikasi penipuan, masyarakat diminta segera melakukan konfirmasi ke kantor kepolisian terdekat.

Baca Juga:

“Kalau ada modus-modus penipuan, masyarakat harus waspada. Dalam kondisi apa pun bisa dikonfirmasi ke kantor polisi terdekat, baik Polsek, Polres, maupun satuan lalu lintas,” kata AKBP Yuneldi di Mapolrestabes Semarang, Senin (2/1).

Dia menjelaskan mekanisme pengiriman surat tilang resmi dari Polrestabes Semarang maupun Polda Jawa Tengah dilakukan secara fisik. Surat tersebut dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan sesuai data yang tercantum dalam STNK.

“Pengiriman surat tilang dilakukan ke rumah masing-masing sesuai alamat kendaraan. Tidak melalui online-online atau WhatsApp,” katanya.

Baca Juga:

Menurutnya, bagi pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama, surat tilang tetap akan dikirim ke alamat yang tertera dalam data kendaraan. Pengiriman dilakukan oleh kurir melalui pihak ketiga.

Dia menjelaskan surat tilang resmi memiliki ciri-ciri yang jelas, seperti cap kepolisian dan nomor konfirmasi yang dapat diverifikasi.

Surat tilang tak pernah dikirim lewat WhatsApp, ini kata polisi waspada penipuan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah polisi semarang polrestabes semarang penipuan tilang ETLE

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU