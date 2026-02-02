Ofero Luncurkan Sepeda Listrik Stareer 5 Lit di Semarang, Jarak Tempuh Tembus 130 Km

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ofero bekerja sama dengan Genki Molis Semarang resmi meluncurkan sepeda listrik terbaru bertajuk Stareer 5 Lit dalam sebuah acara yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Manager Area Ofero Jawa Tengah Rikko Arianto mengatakan peluncuran Stareer 5 Lit dikemas secara berbeda dengan menggabungkan unsur olahraga, hiburan, dan pengenalan produk.

Sejumlah rangkaian kegiatan digelar untuk menarik minat masyarakat sekaligus memperkenalkan keunggulan sepeda listrik terbaru tersebut.

“Acara ini merupakan kerja sama spesial kami dengan Genki Molis Semarang untuk peluncuran Stareer 5 Lit. Kegiatannya dimulai dari fun run di Kota Semarang, dilanjutkan slam zumba, fun ride, hingga peresmian produk dan penawaran promo dari Ofero,” ujar Rikko, Senin (2/1).

Stareer 5 Lit merupakan pengembangan dari seri Stareer yang selama ini menjadi produk andalan Ofero di segmen menengah ke atas. Pada varian terbaru ini, Ofero menghadirkan sejumlah peningkatan, terutama pada performa dan jarak tempuh.

“Stareer adalah produk best seller kami untuk kategori mid-high. Pada Stareer 5 Lit, kami melakukan upgrade signifikan, salah satunya jarak tempuh yang kini bisa mencapai hingga 130 kilometer dengan penggunaan dual baterai lithium,” ujarnya.

Dengan spesifikasi tersebut, Stareer 5 Lit diklaim mampu memberikan pengalaman berkendara menyerupai motor listrik, tetapi tetap mempertahankan kepraktisan dan efisiensi sepeda listrik. Produk ini dirancang untuk konsumen dewasa dengan mobilitas tinggi di kawasan perkotaan.

Rikko menyebut sasaran utama pengguna Stareer 5 Lit adalah masyarakat dengan kebutuhan transportasi harian, seperti pekerja kantoran, pelaku usaha, hingga ibu rumah tangga.