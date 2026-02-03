Alasan Mengejutkan Kurzawa Gabung Persib Bandung, Bukan Cuma Soal Sepak Bola

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Bek sayap anyar Persib Bandung Layvin Kurzawa akhirnya buka suara soal alasannya menerima pinangan Pangeran Biru pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026.

Pemain asal Prancis itu menyebut atmosfer Bandung menjadi faktor utama yang membuatnya mantap berlabuh ke Maung Bandung.

“Saya lihat fan, saya lihat stadionnya dan saya lihat kotanya, itu kenapa saya bergabung. Namun, saya belum tahu ini sebelumnya, baru sekarang saya tahu dan saya merasa senang berada di sini,” ujar Kurzawa.

Pemain berusia 33 tahun itu resmi diperkenalkan kepada publik seusai laga Persib kontra PSBS Biak pada 25 Januari 2026. Momen perkenalan tersebut berlangsung meriah dengan sambutan puluhan ribu Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Suasana itu, kata Kurzawa, memberikan kesan mendalam bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga keluarganya.

“Sungguh luar biasa, keluarga saya juga menyaksikannya dari televisi. Istri saya menangis terharu karena ini sangat luar biasa, karena kalian semua. Ada begitu banyak fans, banyak orang yang menyebutkan nama saya. Ini sangat menyenangkan,” katanya.

Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) tersebut pun mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya sejak tiba di Bandung.

“Saya merasa sangat, sangat senang. Saya merasa seperti di rumah sekarang. Terima kasih kepada semua karena saya bisa merasa seperti di rumah,” ucap Kurzawa.