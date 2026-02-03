SPPG Purwosari Tegaskan Kabar Siswi SMAN 2 Kudus Meninggal karena MBG adalah Hoaks

jateng.jpnn.com, KUDUS - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwosari memberikan klarifikasi terkait kabar meninggalnya seorang siswi SMAN 2 Kudus yang sempat dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pihak SPPG menegaskan informasi tersebut tidak benar alias hoaks.

Kepala SPPG Purwosari Nasihul Umam menyatakan siswi bernama Rizza Meiliana Azzahara meninggal bukan karena mengonsumsi makanan dari program MBG.

“Perlu kami sampaikan bahwa informasi yang beredar terkait meninggalnya siswi SMAN 2 Kudus atas nama Rizza Meiliana Azzahara adalah tidak benar. Informasi tersebut merupakan hoaks,” tegas Nasihul, Selasa (3/2).

Nasihul menjelaskan Rizza telah lama mengidap kanker nasofaring sejak duduk di bangku kelas 8 SMP.

Selama ini, almarhumah rutin menjalani perawatan intensif dan kemoterapi di RSUP Dr. Kariadi, Semarang.

Kondisi kesehatannya membuat Rizza tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal.

Selama tercatat sebagai siswi SMAN 2 Kudus, dia hanya sempat hadir ke sekolah menjelang pelaksanaan tes pada November lalu.