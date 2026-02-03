Banyak Jalan Berlubang di Semarang, Polisi Minta PU Segera Perbaiki

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aduan terkait jalan berlubang membanjiri Kota Semarang, Jawa Tengah. Kepolisian meminta Pekerjaan Umum (PU) segera memperbaiki guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yuneldi mengatakan kondisi jalan yang tidak sepenuhnya mulus diperparah oleh cuaca ekstrem melanda Ibu Kota Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, situasi tersebut menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Candi 2026.

“Operasi Keselamatan ini tidak kami laksanakan sendiri. Kami melibatkan instansi terkait untuk menurunkan angka kecelakaan dan menjaga kelancaran lalu lintas,” ujar AKBP Yuneldi, Selasa (3/1).

Dalam operasi tersebut, Polrestabes Semarang menggandeng Dinas Perhubungan, Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Jasa Raharja, TNI, serta Satpol PP. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi PU di tingkat provinsi hingga pusat.

“Kami memastikan jalan-jalan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan aman agar tidak menimbulkan kecelakaan maupun kemacetan lalu lintas,” katanya.

Dia menyebut akan menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait, sekaligus melakukan survei jalan menjelang arus mudik Lebaran.

“Survei ini untuk mengetahui ruas jalan mana yang menjadi prioritas untuk segera ditambal atau diperbaiki. Meski masih musim hujan, perbaikan harus tetap dilakukan karena kondisi jalan tidak bisa menunggu,” ujarnya.